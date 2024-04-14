"Особенно хочет драться с Фьюри и Усиком": Промоутер Джошуа перечислил потенциальных соперников

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что его клиент не против проведения реванша с Джозефом Паркером, которого он одолел в 2018 году.

Также, по словам представителя британского боксера, его подопечный заинтересован в поединках с именитыми соперниками, особенно чемпионами дивизиона.

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"Я думаю, что мы можем увидеть реванш с Джозефом Паркером. Джошуа хочет подраться с Паркером, но Эй Джей - достаточно странный персонаж. Он хочет принимать бои, которые необязательно принесут ему выгоду. Ему просто нравится участвовать в хороших поединках.

Поэтому я знаю, что он хочет подраться с Паркером и Деонтеем Уайлдером. Говорят о бое с Чжаном Чжилеем и, безусловно, с Филипом Хрговичем. Два бойца, с которыми Джошуа особенно хочет драться - это Фьюри и Усик", - сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Boxing News.

Ранее сообщалось, что Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры.

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