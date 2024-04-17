Чжилей спрогнозировал победителя боя Усик - Фьюри
Китайский ветеран супертяжелого веса Чжан Чжилей поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.
По словам спортсмена, британец является фаворитом боя.
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"В этот поединке я выберу Тайсона , но я думаю, что Александра трудно нокаутировать, потому что он слишком резкий, быстрый и хитрый. Я верю, что в конечном итоге Фьюри одержит победу.
Может ли Усик победить судейским решением? Это возможно, но шансы на такой исход незначительны", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Бой Фьюри - Усик состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.
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