Чжилей спрогнозировал победителя боя Усик - Фьюри

Китайский ветеран супертяжелого веса Чжан Чжилей поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам спортсмена, британец является фаворитом боя.

Читай также: "Прощание с титулом WBC": Промоутер Усика подколол Фьюри за недавнюю пресс-конференцию

"В этот поединке я выберу Тайсона , но я думаю, что Александра трудно нокаутировать, потому что он слишком резкий, быстрый и хитрый. Я верю, что в конечном итоге Фьюри одержит победу.

Может ли Усик победить судейским решением? Это возможно, но шансы на такой исход незначительны", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой Фьюри - Усик состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!