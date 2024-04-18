Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика

Дон Чарльз, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британец победит, если покажет свое лучшее выступление.

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"Я всегда склонялся к факту, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика. Люди могут сказать, что я так говорю из-за того, что произошло в Польше. Пусть мы и выиграли бой до того, как проиграли его, но тем не менее.

Если Фьюри покажет свое лучшее выступление, то в этом поединке может быть только один победитель - Тайсон Фьюри. Но он должен показать свое лучшее выступление, быть в своей лучшей в жизни форме как физически, так и психологически", - сказал Чарльз в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Поединок Фьюри против Усика должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Дюбуа дал Фьюри совет на бой с украинцем.

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