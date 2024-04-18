iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика

Чарльз оценил готовность британца ко встрече с украинцем.
Сегодня, 14:26
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Дон Чарльз, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британец победит, если покажет свое лучшее выступление.

Читай также: "Наглухо вырубает": тренер Уайлдера дал дерзкий прогноз на бой с Усиком

"Я всегда склонялся к факту, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика. Люди могут сказать, что я так говорю из-за того, что произошло в Польше. Пусть мы и выиграли бой до того, как проиграли его, но тем не менее.

Если Фьюри покажет свое лучшее выступление, то в этом поединке может быть только один победитель - Тайсон Фьюри. Но он должен показать свое лучшее выступление, быть в своей лучшей в жизни форме как физически, так и психологически", - сказал Чарльз в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Поединок Фьюри против Усика должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Дюбуа дал Фьюри совет на бой с украинцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024 Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды
Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане
УПЛ: Заря примет Шахтер в перенесенном матче УПЛ: Заря примет Шахтер в перенесенном матче
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:56
Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
Европа14:50
Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды
Теннис14:42
Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане
Бокс14:26
Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика
Украина14:05
УПЛ: Заря примет Шахтер в перенесенном матче
Евро-202414:01
Стало известно, кто в Украине будет показывать матчи Евро-2024
Украина14:00
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Теннис13:40
Костюк сыграет с китаянкой на турнире в Германии
Бокс13:31
"Наглухо вырубает": тренер Уайлдера дал дерзкий прогноз на бой с Усиком
Лига Чемпионов13:15
"Номер 1, всегда": Жена лично поддерживала Лунина на трибунах Этихада в матче с Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK