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"Шахматная партия": Опетая оценил бой Усика и Фьюри

Австралиец назвал ключевой фактор поединка.
Сегодня, 14:14
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетайя поделился мнением о предстоящем бое за все титулы в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, ему интересно, как сложится судьба исторического боя.

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"Разница в габаритах однозначно сыграет свою роль. Рост Фьюри - 210 сантиметров, а Усика - 192 см. Но Фьюри необходимо ее использовать. У него есть инструменты для победы, но ему нужно их применить. Ему необходимо воспользоваться своими сильными сторонами. То же самое касается Усика: ему необходимо воспользоваться своими сильными сторонами.

Мне кажется, что они выбросят много ударов, будут красть раунды и так далее. Я не думаю, что они попытаются нокаутировать друг друга. Большую часть поединка это будет шахматная партия. И это шахматная партия, которую я очень хочу увидеть. Я хочу посмотреть, как более низкий боец будет драться против более высокого. И я хочу посмотреть, как Фьюри будет отвечать Усику", - сказал Опетайя в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Гвоздик рассказал, что нужно делать украинцу, если Тайсон снимется с боя.

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