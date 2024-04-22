Уайлдер сделал смелое заявление относительно боя с Чжилеем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о поединке против Чжана Чжилея.

По словам американца, он намерен победить китайского боксера.

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"Мастерство Чжилея, его рост, мощная плюха, хорошие удары, хорошая техника, леворукость - это все меня поражает и делает наш бой захватывающим. Он отличный человек для того, чтобы сделать заявление.

Его калибр покажет болельщикам, что я действительно вернулся, ведь когда я его уничтожу, а я знаю, что это произойдет, то я вернусь на вершину", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Бой Уайлдера против Чжилея состоится 1 июня в рамках турнира 5 на 5 от промоутерских компаний Matchroom Boxing и Queensberry Promotions.

Ранее промоутер Усика оценил шансы американца в бою с китайцем.

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