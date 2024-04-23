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"Момент для украинского народа": президент WBC рассказал, за кого будет болеть в бою Усик - Фьюри

Сулейман выделил, что стоит на кону для каждого из боксеров.
Сегодня, 12:06
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Маурисио Сулейман, президент WBC, высказался о поединке за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам Сулеймана, для украинского народа нужна победа Усика, хоть и все ждут боя Фьюри и Джошуа.

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"Все уже давно хотят увидеть, как Фьюри дерется с Джошуа. Энтони последнее время выглядит потрясающе. Он был первый в рейтинге и довольно долго владел международным поясом WBC. Джошуа в свое время решил воспользоваться возможностями других организаций, хоть и был вторым главным претендентом на титул WBC. Мне нравится Джошуа, потому что он великий чемпион и соперник. Его бой против Фьюри будет потрясающим.

С другой стороны, Украина сейчас столько всего переживает. В этой страны достаточно хороших бойцов. Богачук только выиграл пояс WBC Interim. Василий Ломаченко едет в Австралию, чтобы вернуть себе титул. Александр Гвоздик подерется с Дэвидом Бенавидесом. Страна, в которую вторглись, должна иметь много энергии, а победы в боксе превозносят дух граждан. Так что победа Усика, это великий момент для украинского народа", - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее был представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри.

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