Беринчик – Наваррете: кто покажет бой в Украине

Узнай на ISPORT, где смотреть поединок, в котором украинец может стать чемпионом.

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) выйдет в ринг с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Украинский и мексиканский боксеры проведут титульный поединок, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.

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В Украине официальном транслятором боя будет медиасервис MEGOGO, который получил эксклюзивные права на поединок.

Бой Беринчик - Наваррете состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Беринчик свой предыдущий бой провел в августе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над шведом Энтони Йигитом. Свой последний Наваррете провел в ноябре прошлого года с бразильцем Робсоном Консейсао - противостояние завершилось вничью.

Напомним, в контракте на поединок есть пункт о реванше.

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