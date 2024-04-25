Беринчик – Наваррете: кто покажет бой в Украине
Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) выйдет в ринг с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Украинский и мексиканский боксеры проведут титульный поединок, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.
Читай также: Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой
В Украине официальном транслятором боя будет медиасервис MEGOGO, который получил эксклюзивные права на поединок.
Бой Беринчик - Наваррете состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.
Беринчик свой предыдущий бой провел в августе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над шведом Энтони Йигитом. Свой последний Наваррете провел в ноябре прошлого года с бразильцем Робсоном Консейсао - противостояние завершилось вничью.
Напомним, в контракте на поединок есть пункт о реванше.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!