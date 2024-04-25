iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беринчик – Наваррете: кто покажет бой в Украине

Узнай на ISPORT, где смотреть поединок, в котором украинец может стать чемпионом.
Сегодня, 15:45
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) выйдет в ринг с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Украинский и мексиканский боксеры проведут титульный поединок, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.

Читай также: Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой

В Украине официальном транслятором боя будет медиасервис MEGOGO, который получил эксклюзивные права на поединок.

Бой Беринчик - Наваррете состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Беринчик свой предыдущий бой провел в августе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над шведом Энтони Йигитом. Свой последний Наваррете провел в ноябре прошлого года с бразильцем Робсоном Консейсао - противостояние завершилось вничью.

Напомним, в контракте на поединок есть пункт о реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков
Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта
Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа18:48
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа18:36
Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков
Европа18:15
Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта
Европа17:50
Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера
Европа17:30
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Европа17:20
Куртуа может впервые в сезоне сыграть за Реал
Европа16:56
Забил с пенальти: президент Франции Макрон поиграл в футбол с легендами
Теннис16:26
Ястремская совершила шикарный камбэк в первом матче турнира в Испании
Бокс16:10
Райан Гарсия назвал трех бойцов, с которыми он хочет провести следующий бой
Бокс15:45
Беринчик – Наваррете: кто покажет бой в Украине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK