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Джошуа оценил вероятность проведения третьего боя с Усиком

Британец пока рассматривает более приоритетный вариант.
Вчера, 23:59
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о потенциальном третьем бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, от которого он потерпел два поражения.

По словам британца, он готов снова встретиться в ринге с украинцем, но считает, что поклонники больше хотят увидеть его поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

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"Я бы с удовольствием подрался с Усиком, но не думаю, что это первый выбор, который желают увидеть фанаты.

Я бы с радостью подрался с Усиком, с Руисом, но думаю, что фанаты хотят, чтобы я вышел в ринг с Тайсоном Фьюри", - сказал Джошуа в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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