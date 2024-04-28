Джошуа оценил вероятность проведения третьего боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о потенциальном третьем бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, от которого он потерпел два поражения.

По словам британца, он готов снова встретиться в ринге с украинцем, но считает, что поклонники больше хотят увидеть его поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

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"Я бы с удовольствием подрался с Усиком, но не думаю, что это первый выбор, который желают увидеть фанаты.

Я бы с радостью подрался с Усиком, с Руисом, но думаю, что фанаты хотят, чтобы я вышел в ринг с Тайсоном Фьюри", - сказал Джошуа в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

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