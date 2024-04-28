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"Мир будет призывать устроить бой": Промоутер Джошуа назвал двух приоритетных соперников

Хирн хочет видеть в ринге со своим подопечным именитых противников.
Сегодня, 18:52
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами по поводу дальнейших боев своего подопечного.

Представитель британского боксера все еще не отбрасывает возможность организации поединка с Деонтеем Уайлдером, а также хотел бы, чтобы он встретился в ринге с Тайсоном Фьюри.

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"Честно говоря, я бы хотел увидеть бой Джошуа против соперника с титулом. Я хочу, чтобы он снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

Но я также с удовольствием устроил бы бой с Уайлдером. Так что если Деонтей победит Чжана Чжилея, то мир будет призывать организовать этот поединок.

Если Фьюри станет абсолютным чемпионом, то мир будет призывать устроить их бой. Так что Эй Джей находится в великолепном положении. И мы уверены, что он победит их всех", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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