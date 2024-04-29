Промоутер Джошуа назвал условие для боя с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, не отбрасывает вероятности организации боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам представителя британского боксера, они могут рассмотреть идею проведения поединка с американцем, если тот одолеет Чжана Чжилея.

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"Есть два момента: потенциальное освобождение титула IBF и соблазн подраться с Уайлдером. Если Деонтей пройдет Чжана Чжилея, а я верю, что он это сделает, то все снова начнут говорить о поединке Джошуа - Уайлдер.

Это однозначно бой, который нравится Его Величеству. Эй Джей открыт к этому поединку. Конечно же, он хочет опять завоевать титул чемпиона мира, он бы с удовольствием подрался с победителем боя Фьюри - Усик.

В данный момент ничего не решено из-за всех этих предстоящих поединков. Посмотрим, как ляжет карта 18 мая и 1 июня", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

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