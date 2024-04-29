Промоутер отреагировал на слова Джошуа о четырех возможных соперниках

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал заявление боксера о том, что его следующим соперником может стать победитель боя Филип Хргович - Даниэль Дюбуа или Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилей.

По словам представителя британца, полной определенности в этом вопросе пока нет.

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"Честно говоря, произойти может все что угодно. Было много разговоров. Мы знаем, что кард Riyadh Season забронирован в Лос-Анджелесе на 3 августа. И также есть возможность, что в сентябре состоится вечер бокса на Уэмбли. Так что ничего не закреплено, но если этот кард состоится, то я уверен, что есть хорошие шансы на выступление в нем Эй Джея.

Против кого он будет драться? Я не знаю. Сначала посмотрим, что произойдет 18 мая. Это большой вечер бокса, за которым все следят, чтобы увидеть, кто победит в бою Фьюри - Усик. Затем у нас есть бои Уайлдер - Чжилей и Хргович - Дюбуа. Посмотрим еще, что случится с титулом IBF. Но буквально произойти может все что угодно", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Отметим, также промоутер Джошуа назвал условие для боя с Уайлдером.

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