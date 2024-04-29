Майк Тайсон: Уже шесть неделю не курю и не занимаюсь сексом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) высказался о подготовке против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO).

По словам легенды бокса, он отказался от некоторых вещей, чтобы лучше выступить в бою.

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"Я веду сейчас дисциплинированный образ жизни. Я уже шесть недель не курю траву и не сплю со своей женой.

Я не курил с самого детства, ненавижу отсутствие возможности курить. Но я делаю это все, как будто мне это нравится", - приводит слова Тайсона talkSPORT.

Бой Майка с Джейком запланирован на 20 июля.

Ранее Усик прокомментировал бой Майка Тайсона и Джейка Пола.

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