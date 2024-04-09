"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о предстоящем поединке Майка Тайсона и популярного видеоблогера Джейка Пола.

По словам легенды бокса, ему будет интересно посмотреть на поединок, несмотря на большую разницу в возрасте участников.

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"Это будет отличный бой. Я с нетерпением жду его.

Хочу ли я, чтобы этот поединок был настоящим, а не выставочным? Нет, потому что мне было бы жаль Джейка Пола. Я не хочу, чтобы он получил урон", - приводит слова Льюиса Express.

Поединок Пола против Тайсона состоится 20 июля.

Напомним, Тайсон резко ответил противникам его боя с Полом.

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