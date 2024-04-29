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Бой с нокаутами: раскрыты новые детали поединка Тайсон - Пол

Противостояние войдет в рекорды боксеров.
Сегодня, 21:40
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.

Как сообщает ESPN, бой продлится 8 раундов по две минуты. 

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Каждый из боксеров должен использовать боксерские перчатки весом 14 унций. При этом запрещено использовать шлемы. Нокауты в поединке будут разрешены.

Бой был санкционирован как профессиональный поединок в супертяжелом весе. Его результаты пойдут в рекорды бойцов.

Поединок состоится 20 июля в Арлингтоне, Техас.

Ранее Усик прокомментировал бой Майка Тайсона и Джейка Пола.

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