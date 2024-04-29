Бой с нокаутами: раскрыты новые детали поединка Тайсон - Пол

Бывший чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.

Как сообщает ESPN, бой продлится 8 раундов по две минуты.

Читай также: Майк Тайсон: Уже шесть неделю не курю и не занимаюсь сексом

Каждый из боксеров должен использовать боксерские перчатки весом 14 унций. При этом запрещено использовать шлемы. Нокауты в поединке будут разрешены.

Бой был санкционирован как профессиональный поединок в супертяжелом весе. Его результаты пойдут в рекорды бойцов.

Поединок состоится 20 июля в Арлингтоне, Техас.

Ранее Усик прокомментировал бой Майка Тайсона и Джейка Пола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!