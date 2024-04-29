Бой с нокаутами: раскрыты новые детали поединка Тайсон - Пол
Противостояние войдет в рекорды боксеров.
Бывший чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.
Как сообщает ESPN, бой продлится 8 раундов по две минуты.
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Каждый из боксеров должен использовать боксерские перчатки весом 14 унций. При этом запрещено использовать шлемы. Нокауты в поединке будут разрешены.
Бой был санкционирован как профессиональный поединок в супертяжелом весе. Его результаты пойдут в рекорды бойцов.
Поединок состоится 20 июля в Арлингтоне, Техас.
Ранее Усик прокомментировал бой Майка Тайсона и Джейка Пола.
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