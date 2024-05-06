Фьюри назвал человека, благодаря которому не завершил карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что уже мог завершить карьеру.

Британец считает, что он продолжает выступать только благодаря председателю Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху.

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"Я много-много раз говорил, что если бы Турки Аль аш-Шейх не пришел за мной, чтобы забрать меня в Саудовскую Аравию, то я бы уже завершил карьеру. Не знаю, чем бы я занимался, но определенно бы не проводил огромные пресс-конференции в Моркаме.

Так что у нас с Турки хорошие отношения. У нас хорошие рабочие отношения и хорошие личные отношения. Он периодически связывается со мной, я так же связываюсь с ним. В этот раз я был первым, кто открыл дверь для продаж бокса в Саудовской Аравии", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, 18 мая Фьюри проведет поединок против Александра Усика.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу завершения карьеры.

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