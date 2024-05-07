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"Против Кличко": Фьюри назвал свою лучшую версию

"Цыганский король" рассказал, как готовился к бою против украинца.
Сегодня, 14:29
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался по поводу своей карьеры.

По словам британца, он показал себя лучше всего в поединке против Владимира Кличков в 2015 году.

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"Наверное, против Кличко, когда мне было 27. Для меня все зависит от диеты. Перед боем с Кличко я сбросил шесть стоунов 10 фунтов (около 42,5 кг – прим.) за 8 недель.

Представьте, насколько легко это было бы, если бы мне не пришлось сбрасывать чуть меньше 7 стоунов", - приводит слова Фьюри Dazn.

Напомним, Тайсон победил Кличко в ноябре 2015 года единогласным решением судей.

Поединок Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец высказался о мотивации на бой с украинцем.

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