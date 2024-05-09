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Леннокс Льюис рассказал, как Фьюри сможет победить Усика

Легенда бокса назвал секрет успеха для британского чемпиона.
Сегодня, 16:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам легендарного боксера, британец должен действовать агрессивно, чтобы победить.

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"Бой с Фрэнсисом Нганну стал тревожным звонком для Тайсона Фьюри. Он не отнесся к нему так серьезно, как ему следовало. В действительности Фьюри это было необходимо для пробуждения. Я критиковал его, многие его критиковали, и теперь он сфокусирован.

Фьюри необходимо использовать свои атрибуты. Он должен быть неуловимым и выбрасывать джеб. Фьюри нужно сделать то, что он знает, что ему необходимо сделать. Он уже был там раньше, дрался с более мелкими соперниками. Ему просто необходимо соединить все вместе", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Напомним, Леннокс Льюис сделал прогноз на исторический бой.

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