Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) опубликовал новый пост в Instagram.

Украинец сообщил, что завершил работу в тренировочном лагере перед поединком с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

"Трудная работа сделана".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, Леннокс Льюис сделал прогноз на исторический бой.

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