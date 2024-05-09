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Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри

Украинец поделился информацией с подписчиками.
Сегодня, 15:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) опубликовал новый пост в Instagram.

Украинец сообщил, что завершил работу в тренировочном лагере перед поединком с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

"Трудная работа сделана".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. 

Напомним, Леннокс Льюис сделал прогноз на исторический бой.

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