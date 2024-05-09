Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам легенды бокса, "Цыганский король" победит украинского чемпиона.

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"Фьюри обладает отличными характеристиками: он высокий, умеет боксировать на обеих ногах, дерется как левша и правша, может идти вперед. В данный момент, на мой взгляд, тяжело победить более крупного бойца. Поэтому я всегда говорю, что у более крупного парня есть преимущество.

Я думаю, что Тайсон Фьюри победит по очкам. Но я не сбрасываю Александра Усика со счетов", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее Дэвид Хэй рассказал, как Усик победит Фьюри.

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