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Дэвид Хэй рассказал, как Усик победит Фьюри

Британец отметил габариты "Цыганского короля".
Сегодня, 14:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший британский боксер Дэвид Хэй поделился мнением о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинец имеет все шансы победить, если будет придерживаться определенной стратегии.

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"Я хорошо знаю, как это, когда тебя прессингует боксер с большими габаритами, ведь я тоже был чемпионом хевивейта. 

Если кто-то и может победить Тайсона Фьюри – это только боксер, который знает, как контролировать дистанцию и выбирать правильное расстояние", - приводит слова Хэя Dazn.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика.

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