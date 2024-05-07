Дэвид Хэй рассказал, как Усик победит Фьюри

Бывший британский боксер Дэвид Хэй поделился мнением о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинец имеет все шансы победить, если будет придерживаться определенной стратегии.

Читай также: "Это меня заряжает": Фьюри высказался о мотивации на бой с Усиком

"Я хорошо знаю, как это, когда тебя прессингует боксер с большими габаритами, ведь я тоже был чемпионом хевивейта.

Если кто-то и может победить Тайсона Фьюри – это только боксер, который знает, как контролировать дистанцию и выбирать правильное расстояние", - приводит слова Хэя Dazn.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!