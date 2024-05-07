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"Я считал его кроликом": легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика

Британец оценил путь украинца в супертяжелом весе.
Сегодня, 13:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис поделился мнением по поводу чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам легенды бокса, украинец значительно улучшил свой бокс, что позволет ему быть "волком".

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"Усик – серьезный парень. В свое время я сказал, что он маленький кролик. Потому что он прыгает по рингу и может достать вас. Теперь он превратился в волка. Он знает только о победах, не знает о поражениях", - приводит слова Льюиса Dazn.

Поединок Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая.

Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри.

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