Леннокс Льюис назвал главный недостаток Усика

Легенда бокса Леннокс Льюис высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам британца, его соотечественник досрочно победит украинца.

Читай также: Мама Усика пригрозила Фьюри смертью

"Фьюри готов к бою, а это самое главное. Усик, он побил всех британцев, с которыми дрался. Он победил Тони Беллью, остановил его и нокаутировал. Он дважды обыграл «Эй Джея». Можно сказать, что Усик привык драться с большими бойцами. Джошуа в их противостоянии был гораздо более крупным парнем.

Фьюри - боец совершенно другого типа. Он может адаптироваться. Тайсон действительно большой мастер на ринге. Думаю, что он остановит Усика. Именно такой я вижу концовку боя. У Усика есть одна особенность - он не любит, когда его бью по корпусу. Это факт", - приводит слова британца Boxing News 24.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон похвастался формой за неделю до боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!