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"Шоу клоунов": Джейк Пол отреагировал на потасовку команд Усика и Фьюри

Американец лаконично назвал участников конфликта.
Сегодня, 17:50
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Американский боксер и блогер Джейк Пол (9-1, 6 КО) отреагировал на потасовку команд чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Видеоблогер опубликовал пост, в котором назвал участников инцидента "клоунами".

Напомним, отец Фьюри ударил головой представителя команды Усика.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. 

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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