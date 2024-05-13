Отец Фьюри объяснил, почему ударил представителя команды Усика

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, (34-0-1, 24 KO) прокомментировал потасовку с командой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Фьюри-старший в интервью iFL TV подробно рассказал детали конфликта.

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– Что спровоцировало потасовку?

– Я просто занимался своими делами, и тут слышу: "Усик! Усик! Усик!". Я вступился за сына, ведь он лучший в мире, и я хочу, чтобы люди уважали его и отдавали ему должное как чемпиону. Если бы я не вмешался, все могло быть плохо.

Какой-то маленький идиот полез в мое пространство и получил то, что получил, на этом все закончилось.

– Вы почувствовали, что вас или вашу семью не уважают?

– Каждый находится на своем месте. Тайсон и Александр могут говорить друг другу все, что угодно, ведь они окажутся в ринге.

Но я не думаю, что у кого-то другого есть полномочия вызывать на драку еще кого-то. Если кто-то из моей команды оскорбит Усика – его уволят, потому что у них нет на это полномочий.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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