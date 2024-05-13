"Шаг назад!": стала известна реакция Усика на провокацию команды Фьюри

Команда обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) устроила потасовку с представителями чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Украинский боксер давал интервью для Sky Sports, когда к нему приблизилась команда Фьюри. Представители британца начали срывать эфир своими криками.

В итоге Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды украинца.

"Шаг назад, мы в субботу все это сделаем", - прокричал Усик.

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Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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