"Шаг назад!": стала известна реакция Усика на провокацию команды Фьюри
Команда обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) устроила потасовку с представителями чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Украинский боксер давал интервью для Sky Sports, когда к нему приблизилась команда Фьюри. Представители британца начали срывать эфир своими криками.
В итоге Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды украинца.
"Шаг назад, мы в субботу все это сделаем", - прокричал Усик.
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Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.
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