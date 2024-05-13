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"Большой шкаф громко падает": член команды Усика, которого ударил отец Фьюри

Станислав Степчук высказал всю историю конфликта.
Сегодня, 18:37
Станислав Степчук / Seconds Out
Станислав Степчук / Seconds Out

Член команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) Станислав Степчук прокомментировал удар, которій получил от Джона Фьюри, отца обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0 -1, 24 КО).

Станислав в интервью Seconds Out рассказал, что хотел поддержать украинского чемпиона.

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"Я просто хотел поддержать команду. Он просто не выдержал. Если с ними такое происходит просто от имени Усика, что будет на ринге?

Я был немножко удивлен тем, что он ударил меня. Хотел его ударить в ответ, но из-за его возраста было немного так, знаешь… Неудобно. Старый, но большой? Большой шкаф громко падает.

Конечно, я приму от него прощения. Я бы ему порекомендовал, чтобы он не выходил с такими эмоциями на бой. Лучше бы он смотрел на бой с закрытыми глазами. Для его сердца. У меня рассечние не болит. Усик видел, он смеялся с этого. 

Если я увижу еще раз Джона, то буду готов, я уже не буду думать, бить ли его, если он будет нападать. Я готов к бою".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. 

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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