"Это не удар головой": Фьюри о стычке своего отца с командой Усика

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о конфликте своего отца Джона с командой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

"Цыганский король" не считает, что был удар головой.

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"Как они получили рассечение от такого? От толкания друг друга?

Это не был удар головой, это толчок", – сказал Фьюри в интервью Seconds Out.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее отец Фьюри объяснил, почему ударил представителя команды Усика.

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