"Самый лучший боксер": Фьюри неожиданно расхвалил Усика

Тайсон заявил, что Александр лучше Кличко, Уайлдера и Чисоры.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился мнением о чемпионе WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике (21-0, 14 КО).

По словам британца, украинец является самым лучшим оппонентом в его карьере.

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"Я считаю Усика самым лучшим человеком, с которым я когда-либо сражался. Он лучше, чем Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Чисора. Он лучше, чем они все.

Он двухкратный чемпион мира в двух весовых категориях и чемпион Олимпийских игр. Меня очень поразило все, что он сделал.

Он отбил голову Энтони Джошуа, который должен быть убийцей. Он проделал хорошую работу над всеми людьми, с кем он дрался.

Он избил молодого Дюбуа, которому всего 26 лет. А Усику было 36-37", - приводит слова Фьюри BoxNation.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Александр прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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