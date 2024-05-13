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Усик: У Фьюри биполярное расстройство

Украинец высказался по поводу прогноза на исторический бой.
Вчера, 22:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился мнениями по поводу обладателе титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам украинца, он не думает про слова британца, который часто меняет мнение.

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"У Тайсона биполярное расстройство. Однажды он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес. На следующей неделе говорит, что я хороший боксер, говорит много хороших слов обо мне.

Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на поединке".

Украинец отказался делать прогноз на поединок.

"У меня нет прогноза, потому что я не эксперт, я только спортсмен. Хорошее сражение, хорошая победа. Парень из Украины, Александр "Кот" Усик – абсолютный чемпион мира", - приводит слова Усика The Stomping Ground.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее Тайсон неожиданно расхвалил Усика.

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