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"Он перешел черту": Фроч осудил отца Фьюри

Эксперт оценил абсурдное поведение команды "Цыганского короля".
Сегодня, 11:15
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч прокомментировал выходку Джона Фьюри, отца обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

Фьюри-старший ударил головой члена команды Александра Усика.

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"Джон перешел черту! Раньше он нападал и на меня. Он вызывал меня, говорил, что даст пинка под зад или пощечину. Он буквально публично заявил, что готов драться со мной на стадионе Wembley. Я естественно не молчал, так как не собираюсь оставлять оскорбления в мой адрес без ответа.

Он постоянно говорит не приятные вещи, которые находятся на грани абсурда и грубости. Боец, который не сражается, всегда создает проблемы. Я не удивлюсь, если ему говорили, чтобы он молчал и стоял в сторонке. Это серьезный бизнес, а Джон ведет себя как клоун", - приводит слова Фроча Dazn.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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