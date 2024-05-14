"Я уже забирал пояса у Украины": Фьюри высказался о поединке с Усиком
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился мнением о бое против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).
По словам британца, он намерен объединить пояса.
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"Я уже забирал. У меня есть возможность сделать это снова. Так что в субботу вечером мы выясним, кто жертва, а кто Ахиллес этой эпохи", - приводит слова Тайсона BoxNation.
Напомним, в 2015 году Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой украинца и британца.
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