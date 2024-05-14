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Легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усика и Фьюри

Американец назвал лучшего боксера супертяжелого веса.
Сегодня, 10:03
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион Майк Тайсон прокомментировал поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам легенды бокса, он ставит на победу британца.

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"Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я выбираю Фьюри, ведь думаю, что он одолеет Усика.

Он собирается догнать его и победить. Мне нужно встретиться с Фьюри. Я думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими", - приводит слова легенды BoxingScene.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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