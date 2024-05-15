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Фьюри назвал количество боев, которые хочет провести до конца карьеры

"Цыганский король" не планирует "вешать перчатки на гвоздь".
Сегодня, 17:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) заявил, что планирует еще несколько лет боксировать.

По словам британца, он готов принять участие в 10 боях.

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"Я хочу провести еще как минимум 10 боев, ведь мне еще даже не 36. Если мы сможем быстро организовать их в ближайшие пару лет – то я готов к этому.

Насколько я понял после разговора с Турки, они попытаются быстро найти для меня 10 боев в последующие пару лет.

Единственное, что меня беспокоит в боксе, это когда ты хочешь драться, а этого не происходит, потом ты выпадаешь на год-полтора. Я становлюсь толще, впадаю в депрессию, мне нечего ждать с нетерпением, даже иногда появляются мысли о пенсии.

Подобная неопределенность для таких людей, как я, с моими расстройствами, не является чем-то хорошим. Мне нужно знать, что я делаю, и это главное", - приводит слова Тайсона Title Sports Network.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее WBC представил специальный пояс для победителя боя.

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