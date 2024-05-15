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Фьюри сообщил, с каким весом подходит к бою с Усиком

Британский боксер рассказал о своих кондициях перед поединком против украинца.
Сегодня, 12:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своей форме перед боем против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер отметил, что пребывает в хороших кондициях, а его вес составляет чуть более 120 кг.

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"Мой вес - около 19 стоунов (120,7 кг). Я в хорошей форме. У меня было два или три лагеря подряд.

Люди постоянно говорят мне, что я выгляжу худым. А я отвечаю, что мои весы показывают ровно столько же, сколько я весил последние десять лет", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Отметим, что в последнем провальном бою с Фрэнсисом Нганну Фьюри весил 126 кг. Почти столько же его вес составлял в поединках с Диллианом Уайтом, Дереком Чисорой и в третьем бою с Деонтеем Уайлдером. В первых двух поединках с американцем британец весил 116 кг и 124 кг соответственно.

Вес Усика в предыдущих трех боях с Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа составлял около 100 кг. 

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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