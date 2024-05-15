Голливуд или АПЛ: Усик признался, кем бы работал, если бы не стал боксером

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поразмышлял о своей жизни.

Украинец рассказал, чем бы занимался, если бы не был боксером.

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"Я бы работал в Голливуде актером или играл в футбол за какой-нибудь из английских клубов", - сказал украинец для YouTube-канала USYK17.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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