iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Будет мечта": промоутер заявил о супербое Ломаченко против абсолютного чемпиона

В истории бокса может произойти невероятный поединок.
Сегодня, 22:32
Василий Ломаченко / Top Rank Boxing
Василий Ломаченко / Top Rank Boxing

Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дюбеф высказался о возможном сопернике Василия Ломаченко.

По словам функционера, украинец может оказаться в ринге против японца Наоя Иноуэ.

Читай также: "Зайти и разобрать бомбу!": Атлас назвал соперника для Ломаченко

Для этого Василию нужно опуститься в весовую категорию 126 фунтов (сейчас он выступает до 135 фунтов).

"Иноуэ – особенный боксер. У Ломаченко было бы все хорошо в дивизионе 126 фунтов, но решать ему. Если он захочет провести такой поединок, то это будет просто мечта. Фантастический бой", - приводит слова президента Boxing Scene.

Отметим, что Иноуэ выигрывал титулы в четырех разных весовых категориях и был абсолютным чемпионом в двух категориях.

Ранее Стивенсон заявил, что Ломаченко его боится.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком "Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком
Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел
"Очень большой поединок для Украины": Усик высказался о бое с Фьюри "Очень большой поединок для Украины": Усик высказался о бое с Фьюри
Фьюри провел открытую тренировку перед боем с Усиком Фьюри провел открытую тренировку перед боем с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел
Бокс23:23
"Очень большой поединок для Украины": Усик высказался о бое с Фьюри
Бокс23:15
Фьюри провел открытую тренировку перед боем с Усиком
Европа23:05
Арсенал готовит трансфер форварда РБ Лейпциг
Бокс22:55
Усик провел открытую тренировку перед боем с Фьюри
Европа22:51
Левандовски все же не получил Золотой мяч за 2020-й год
Европа22:40
Мудрика заменили в матче с Брайтоном из-за подозрения на сотрясение мозга
Бокс22:32
"Будет мечта": промоутер заявил о супербое Ломаченко против абсолютного чемпиона
Украина22:25
Кривбасс выступит в Лиге Европы благодаря победе Шахтера в финале Кубка Украины
Европа22:20
Грядет перестройка: ПСЖ готовит летом массовую распродажу игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK