"Будет мечта": промоутер заявил о супербое Ломаченко против абсолютного чемпиона

Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дюбеф высказался о возможном сопернике Василия Ломаченко.

По словам функционера, украинец может оказаться в ринге против японца Наоя Иноуэ.

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Для этого Василию нужно опуститься в весовую категорию 126 фунтов (сейчас он выступает до 135 фунтов).

"Иноуэ – особенный боксер. У Ломаченко было бы все хорошо в дивизионе 126 фунтов, но решать ему. Если он захочет провести такой поединок, то это будет просто мечта. Фантастический бой", - приводит слова президента Boxing Scene.

Отметим, что Иноуэ выигрывал титулы в четырех разных весовых категориях и был абсолютным чемпионом в двух категориях.

Ранее Стивенсон заявил, что Ломаченко его боится.

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