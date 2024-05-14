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"Зайти и разобрать бомбу!": Атлас назвад соперника для Ломаченко

Специалист уверен, что украинец должен выйти в ринг с американским чемпионом.
Сегодня, 14:14
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о возможном бое чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО) против Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), который стал новым обладателем IBF.

По словам специалиста, спортсмен из Украины должен выйти в ринг с американцем.

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"Если этот бой должен состояться, он должен состояться в ближайшее время. Для Ломаченко часы тикают.

Он должен вытащить красную проволоку и зеленую проволоку, не касаясь синей проволоки – иначе она все подорвет. Это то, что Ломаченко делал в прошлом: он обезоруживал потрясающих панчеров, чемпионов прошлых лет. Но теперь ему придется сделать это против парня с нитроглицерином в перчатках, бойца, который может сделать все.

Я все еще хочу это увидеть, потому что у Ломаченко есть шанс сделать что-то, за чем было бы интересно наблюдать: зайти и разобрать бомбу", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Ранее Ломаченко рассказал, планирует ли он провести еще один бой в этом году.

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