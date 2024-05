"Я на несколько уровней выше": Стивенсон заявил, что Ломаченко его боится

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке против Василия Ломаченко.

Американский боксер заявил, что Лома умышленно избегает его, ведь он сильнее его.

"Я обещаю, что если когда-нибудь получу возможность, то покажу, что я на несколько уровней выше Ломы. Он чертовски хороший боец, один из моих любимых боксеров.

По этой причине он отказался от боя со мной и выбрал маршрут IBF. Он никогда не планирует выходить на ринг со мной", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

I promise if I ever got the opportunity I would show I’m levels above Loma and he’s a hellavu fighter one of my fav fighters coming up! It’s a reason why he decline the fight and chose to go the IBF route, He don’t ever plan on getting in the ring wit me 🤔 https://t.co/VwIamEVQht