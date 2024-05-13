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"Я на несколько уровней выше": Стивенсон заявил, что Ломаченко его боится

Американец потребовал поединок с украинцем.
Вчера, 22:50
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке против Василия Ломаченко.

Американский боксер заявил, что Лома умышленно избегает его, ведь он сильнее его.

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"Я обещаю, что если когда-нибудь получу возможность, то покажу, что я на несколько уровней выше Ломы. Он чертовски хороший боец, один из моих любимых боксеров. 

По этой причине он отказался от боя со мной и выбрал маршрут IBF. Он никогда не планирует выходить на ринг со мной", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

Ранее Стивенсон потребовал бой с Ломаченко. В последнем бою украинец нокатуировал Джорджа Камбососа.

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