НХЛ: Ванкувер обыграл Бостон, Юта справилась с Монреалем
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на среду, 27 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись лишь два матча.
Результат матчей НХЛ за 26 ноября
Бостон – Ванкувер – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 25 Дебраск (К. Хьюз, Гарланд)
0:2 – 59 Гарланд (Сутер)
Монреаль – Юта – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
0:1 – 26 Гюнтер (Шмалц, Келлер)
1:1 – 28 Страбл (Савар, Кофилд)
2:1 – 41 Ньюхук (Зекай, Дворак)
2:2 – 44 Макбэйн (Гюнтер, Кули)
2:3 – 64 Сергачев (Хэйтон, Шмалц)
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