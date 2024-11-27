НХЛ: Ванкувер обыграл Бостон, Юта справилась с Монреалем

В ночь на среду, 27 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись лишь два матча.

Результат матчей НХЛ за 26 ноября

Бостон – Ванкувер – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 25 Дебраск (К. Хьюз, Гарланд)

0:2 – 59 Гарланд (Сутер)

Монреаль – Юта – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 26 Гюнтер (Шмалц, Келлер)

1:1 – 28 Страбл (Савар, Кофилд)

2:1 – 41 Ньюхук (Зекай, Дворак)

2:2 – 44 Макбэйн (Гюнтер, Кули)

2:3 – 64 Сергачев (Хэйтон, Шмалц)

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