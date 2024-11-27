НБА: Финикс разгромил Лейкерс, Юта уступила Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 27 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.

Результаты матчей НБА за 26 ноября

Майами – Милуоки 103:106 (20:31, 31:34, 29:20, 23:21)

Майами: Батлер (23), Хирро (18), Адебайо (16), Д. Робинсон (11), Хайсмит (2) – старт; Розир (17), Ларссон (8), Беркс (2), Лав (2), Уэйр (2), Хакес (2).

Милуоки: Лиллард (37 + 12 передач), Б. Лопес (13), Принс (10), Грин (9), Джексон (6 + 9 подборов) – старт; Портис (11), Коннотон (10 + 8 подборов), Райт (5), Боучэмп (3), Трент (2).

Вашингтон – Чикаго 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)

Вашингтон: Кузма (23 + 7 подборов), Сарр (20 + 7 подборов), Брогдон (15), Кулибали (8), Джордж (7) – старт; Кэррингтон (10), Кисперт (7), Валанчюнас (4), Гилл (4), Дэвис (3), Болдуин (3), Батлер (2), Бэгли (2).

Чикаго: Уайт (21 + 8 подборов), Вучевич (19 + 12 подборов), Лавин (18), Досунму (12), Гидди (11 + 8 передач) – старт; Хортон-Такер (13), Смит (12 + 9 подборов), Бузелис (9), Филлипс (8), Терри (2), Лидделл (2), Картер (0), Дуарте (0).

Миннесота – Хьюстон 111:117 OT (26:32, 21:25, 31:27, 24:18, 9:15)

Миннесота: Эдвардс (29 + 10 подборов), Рэндл (21), Макдэниэлс (9), Гобер (5 + 16 подборов), Дивинченцо (3) – старт; Рид (19 + 7 подборов), Александер-Уокер (13), Диллингэм (12 + 7 передач).

Хьюстон: Ванвлит (27 + 8 подборов + 11 передач), Шенгюн (22 + 10 подборов + 11 передач), Брукс (22), Смит (19 + 7 подборов), Грин (9) – старт; Томпсон (15 + 8 подборов), Лэндейл (3), Шеппард (0), Исон (0).

Юта – Сан-Антонио 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)

Юта: Джордж (26 + 6 передач + 6 потерь), Секстон (20), Коллинз (20 + 13 подборов), Маркканен (14 + 8 подборов), Кесслер (6 + 7 подборов) – старт; Сенсабо (16), Юбэнкс (9), Джузэнг (3), Коллиер (1).

Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 7 подборов), Касл (23), Шэмпени (15), Пол (14), Барнс (8 + 8 подборов) – старт; Уэсли (11), К. Джонсон (10), Мамукелашвили (9), Джонс (2 + 7 передач), Бэсси (2), Коллинз (0).

Финикс – Лейкерс 127:100 (31:25, 31:35, 36:18, 29:22)

Финикс: Букер (26 + 10 передач), Дюрэнт (23), Бил (23), Нуркич (12 + 12 подборов), Джонс (8 + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Аллен (10), О'Нил (9 + 9 подборов), Игодаро (7), Данн (5), Окоги (4), Моррис (0), Пламли (0).

Лейкерс: Дэвис (25 + 15 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (18 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь), Ривз (15), Хатимура (7), Реддиш (0) – старт; Расселл (16), Кнехт (7), Хэйс (7), Винсент (3), Кристи (2), Колоко (0).

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