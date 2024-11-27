"Отдам 60 на 40": Чухаджян назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Украинский боксер рассказал, на кого ставит в повторном поединке соотечественника с британцем.

Бывший претендент на титул в полусреднем весе Карен Чухаджян рассказал, кого считает фаворитом в реванше обладателя поясов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика и экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Украинский боксер отметил, что не сбрасывает со счетов британца, но считает, что его соотечественнику по силам снова выйти победителем из противостояния.

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"Отдам 60 на 40 в пользу Усика. Буду за него болеть, поэтому и ставлю на него.

Но в целом у Фьюри есть шансы. Он показал в первом бою, что он может. Вопрос только в том, сможет ли он провести весь второй поединок так, как он боксировал в пятом-шестом раундах первого боя", - сказал Чухаджян в интервью vRINGe.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Отметим, также Чухаджян рассказал, что должен изменить Фьюри в реванше с Усиком.

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