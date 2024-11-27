Судью, употреблявшего наркотики и оскорблявшего Клоппа, подозревают еще в одном "преступлении"

Дэвид Кут говорит, что это была всего лишь шутка.

Английский рефери Дэвид Кут попал в несколько скандалов – сначала он в нетрезвом состоянии на видео оскорблял бывшего тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, а затем в сети появилось видео, на котором мужчина очень похож на Кута употребляет наркотики.

Теперь же в этот список добавилось еще одно нарушение.

Говоря на условиях анонимности с изданием The Sun, один мужчина рассказал историю знакомства с Кутом. наивысшего уровня между ними состоялся следующий диалог:

– Может ты сможешь показать желтую карточку Алиоски в завтрашнем матче (Лидс – Вест Бромвич в 2019 году, примечание), чтобы я мог поставить на это деньги.

– Ха-ха, увидим, – ответил Кут.

Уже на 18-й минуте поединка Дэвид Кут показал горчичник Эзгану Алиоски после того, как тот нарушил правила в подкате. Эксперты считают, что "горчичник" был показан справедливо.

Но после матча Кут написал своему знакомому: "Надеюсь ты сделал то, о чем мы говорили". должно с тобой поделиться выигрышем".

В связи с этими обвинениями PGMOL (официальный орган, занимающийся работой судей в Англии) заявили, что "Факты необходимо установить. Мы обязуемся принять соответствующие меры, если будет доказано любое нарушение". этот разговор, но говорит, что это была всего шутка.

Напомним, что матчи Динамо и Шахтера в еврокубках на этой неделе будут судить арбитры, с которыми в украинцев не самые приятные воспоминания.

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