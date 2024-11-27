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Луис Энрике установил новый антирекорд ПСЖ

Команда проиграла уже восьмой матч в ЛЧ при испанце.
Сегодня, 08:50
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике установил клубный антирекорд.

Напомним, накануне парижский клуб минимально уступил Баварии в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Для испанского тренера поражение стало восьмым у руля ПСЖ в главном еврокубковом турнире - это клубный антирекорд.

Всего за полтора сезона ПСЖ с Энрике сыграл 17 матчей в рамках Лиги чемпионов, проиграв восемь из них.

Предыдущий рекорд принадлежал Лорану Блану, который проиграл семь матчей из тридцати.

Ранее также Манчестер Сити установил несколько антирекордов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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