Луис Энрике установил новый антирекорд ПСЖ
Команда проиграла уже восьмой матч в ЛЧ при испанце.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике установил клубный антирекорд.
Напомним, накануне парижский клуб минимально уступил Баварии в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
Для испанского тренера поражение стало восьмым у руля ПСЖ в главном еврокубковом турнире - это клубный антирекорд.
Всего за полтора сезона ПСЖ с Энрике сыграл 17 матчей в рамках Лиги чемпионов, проиграв восемь из них.
Предыдущий рекорд принадлежал Лорану Блану, который проиграл семь матчей из тридцати.
Ранее также Манчестер Сити установил несколько антирекордов.
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