Ман Сити установил антирекорды клуба и Лиги чемпионов в невероятном матче против Фейеноорда

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити упустил лидерство в три мяча в матче против Фейеноорда и продолжил непобедимую серию.

"Горожане" установили клубный антирекорд, впервые не сумев победить соперника на европейской арене, ведя в счете с перевесом в три мяча.

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Также коллектив Пепа Гвардиолы стал первым клубом, который не выиграл матч, ведя в счете 3:0 по состоянию на 75 минуту матча в истории Лиги чемпионов.

Отметим, что непобедимая серия манкунианцев во всех матчах длится уже 6 матчей и стартовала с поединка Кубка Лиги против Тоттенхэма.

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