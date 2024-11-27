iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Сити установил антирекорды клуба и Лиги чемпионов в невероятном матче против Фейеноорда

"Горожанам" катастрофически не повезло.
Сегодня, 00:31
Getty Images
Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити упустил лидерство в три мяча в матче против Фейеноорда и продолжил непобедимую серию.

"Горожане" установили клубный антирекорд, впервые не сумев победить соперника на европейской арене, ведя в счете с перевесом в три мяча.

Читай также: Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

Также коллектив Пепа Гвардиолы стал первым клубом, который не выиграл матч, ведя в счете 3:0 по состоянию на 75 минуту матча в истории Лиги чемпионов.

Отметим, что непобедимая серия манкунианцев во всех матчах длится уже 6 матчей и стартовала с поединка Кубка Лиги против Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Манчестер Сити

Статьи по теме

Степанов установил рекорд Лиги чемпионов среди украинцев Степанов установил рекорд Лиги чемпионов среди украинцев
Лига чемпионов: разгромы от Атлетико, Байера, Барселоны и Арсенала, ничья Манчестер Сити и Фейенорда, Бавария обыграла ПСЖ Лига чемпионов: разгромы от Атлетико, Байера, Барселоны и Арсенала, ничья Манчестер Сити и Фейенорда, Бавария обыграла ПСЖ
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Холанд побил рекорд Лиги чемпионов Холанд побил рекорд Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки
Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс01:01
"Отдам 60 на 40": Чухаджян назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Европа00:58
Степанов установил рекорд Лиги чемпионов среди украинцев
Лига Чемпионов00:31
Ман Сити установил антирекорды клуба и Лиги чемпионов в невероятном матче против Фейеноорда
Лига Чемпионов00:29
Лига чемпионов: разгромы от Атлетико, Байера, Барселоны и Арсенала, ничья Манчестер Сити и Фейенорда, Бавария обыграла ПСЖ
Лига Чемпионов00:21
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Вчера, 23:59
Европа23:59
Байер с украинцем в составе разгромил РБ Зальцбург, Арсенал с Зинченко разобрался со Спортингом
Лига Чемпионов23:58
Бавария нанесла минимальное поражение ПСЖ
Европа23:38
Украинский форвард дебютировал за Байер в матче Лиги чемпионов
Бокс23:35
Стивенсон получил нового потенциального соперника после срыва боя с Сепедой
Европа23:31
Одноклубник Зинченко затроллил одного из игроков команды соперника после забитого гола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK