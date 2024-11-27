В Кадиллак определились, чьи моторы они хотят использовать в своих первых сезонах

Директор Кадиллак Марио Андретти рассказал, чьи силовые установки команда хочет использовать.

Напомним, что Формула-1 и ФИА официально допустили Кадиллак к участию в чемпионате с 2026 года. Однако на свои моторы команда перейдет лишь в 2028 году.

До тех пор Кадиллак попробует договориться с Феррари об использовании их силовых установок. Также Андретти рассказал о планируемом составе пилотов команды.

"Безусловно, мы рассматриваем Колтона Херта.

Сейчас доступных гонщиков больше, чем команд. Кажется, что десять команд – это много, но пилотов, талантов значительно больше.

Думаю, сначала нужен один опытный гонщик – национальность не имеет значения – и один молодой американский талант. Таковы цели в данный момент", - приводит слова Андретти NBC News.

Отметим, что Колтон Херта - 24-летний американский пилот, самый молодой победитель Индикар в истории.

Ранее также сообщалось, что на Гран-при Лас-Вегаса были установлены несколько рекордов.

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