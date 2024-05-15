"Очень большой поединок для Украины": Усик высказался о бое с Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился ожиданиями от боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам украинца, он испытывает новые эмоции каждый раз, когда выходит в ринг.

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"Каждый раз новые эмоции. Это будут новые эмоции, потому что это очень большой поединок для меня, моей страны и многих собравшихся здесь людей. Все новое. Каждый день новый и каждое дело ново.

Финальный месседж Фьюри? У меня нет последних слов. Я скажу в субботу", - сказал Усик для Top Rank Boxing.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что украинец провел открытую тренировку перед боем с Фьюри.

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