Усик провел открытую тренировку перед боем с Фьюри

Украинец проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

В преддверии боя украинский боксер провел открытую тренировку, на которой показал несколько упражнений.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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