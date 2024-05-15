Усик провел открытую тренировку перед боем с Фьюри
Украинец проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
В преддверии боя украинский боксер провел открытую тренировку, на которой показал несколько упражнений.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.
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