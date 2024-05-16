Промоутер Усика назвал самую большую победу Фьюри

Красюк вспомнил период, когда британец имел проблемы после победы над Кличко.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, британец добыл самую большую победу в своей карьере, когда вернулся после поединка с Владимиром Кличко.

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"Мы уважаем Тайсона как спортсмена, как парня, который многого добился. Он поднимался и падал. Для меня самое большое достижение Фьюри, это когда он вернулся после психических проблем, которые произошли после боя с Кличко.

Тогда у Фьюри были действительно трудные времена. Если честно, его возращение, я считаю самым большим достижением Тайсона", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Напомним, в 2015 году Фьюри победил Кличко единогласным решением судей.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

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