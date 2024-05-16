"Уничтожение": брат Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

Шейн Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что британец без проблем победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам родственника "Цыганского короля", украинец будет нокаутирован.

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"Тайсон не относится к этому бою как-то иначе в сравнении с другими поединками, но он в хорошем расположении духа и чрезвычайно уверен.

Я более уверен, чем когда-либо. Больше, чем перед Уайлдером, потому что Деонтей нес элемент опасности. Мы не заблуждаемся, что если Усик ударит тебя в челюсть, подготовит удар и вложится в него, то нокаутирует тебя.

Я просто уверен. Я могу представить уничтожение, легкий бой", - приводит слова брата Фьюри Boxing News 24.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

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