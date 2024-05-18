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Владимир Кличко назвал преимущество Усика, которое принесет ему победу в бою с Фьюри

Легенда бокса верит в успех украинского супертяжа.
Сегодня, 08:40
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Александр Усик сможет победить Тайсона Фьюри в бою за бесспорный титул в супертяжелом дивизионе.

По словам бывшего чемпиона мира, украинец превосходит британца по некоторым параметрам.

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"Я бы сказал, что в боксе и, особенно в тяжелом весе, размер имеет значение. Мы все знаем, что разница между двумя парнями огромна. Мы знаем, что Фьюри выше и у него больше радиус действия. Для Усика нет другого способа драться против Фьюри, как он это делал против Энтони, и Александр дважды добился успеха.

С помощью такой техники вы можете добиться всего, чего захотите. Дело не в мощности или резюме. Речь идет о технике бокса. Я считаю, что Александр Усик - один из лучших техников в современном боксе. Я уверен, что завтра он выполнит свою работу", - приводит слова Кличко Boxing News 24.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

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