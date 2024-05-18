Владимир Кличко назвал преимущество Усика, которое принесет ему победу в бою с Фьюри

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Александр Усик сможет победить Тайсона Фьюри в бою за бесспорный титул в супертяжелом дивизионе.

По словам бывшего чемпиона мира, украинец превосходит британца по некоторым параметрам.

Читай также: Умения мастера vs габариты здоровяка: прогнозы спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри

"Я бы сказал, что в боксе и, особенно в тяжелом весе, размер имеет значение. Мы все знаем, что разница между двумя парнями огромна. Мы знаем, что Фьюри выше и у него больше радиус действия. Для Усика нет другого способа драться против Фьюри, как он это делал против Энтони, и Александр дважды добился успеха.

С помощью такой техники вы можете добиться всего, чего захотите. Дело не в мощности или резюме. Речь идет о технике бокса. Я считаю, что Александр Усик - один из лучших техников в современном боксе. Я уверен, что завтра он выполнит свою работу", - приводит слова Кличко Boxing News 24.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!